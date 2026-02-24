В Омской области запустили промышленный кластер химических технологий

В Омской области запущен промышленный кластер, который будет специализироваться на производстве специальных химических технологий. В его составил вошли пять компаний региона, в том числе ООО «Виесс Групп», ООО «Промбытхим», ООО «Бытовая химия» и ООО «Промавтохим», сообщает пресс-служба областного минпромторга.

«Ключевой специализацией кластера станет производство продукции для промышленного сектора, включая смазочно-охлаждающие жидкости с применением технологии на основе ультрадисперсного политетрафторэтилена, гели для стирки биологических загрязнений, а также широкий спектр специализированных лакокрасочных изделий»,— говорится в сообщении.

Ожидается, что разработки организаций, входящих в промышленный кластер, позволят, в частности, вывести на рынок продукцию, которая заменит традиционные графитовые смазки. «Это не только повышает технологичность производственных процессов, но и обеспечивает более высокий уровень экологической безопасности»,— пояснили в ведомстве.

В июне 2013 года в Омской области была утверждена программа экономической стратегии развития региона до 2025 года. В рамках нее было определено развитие четырех приоритетных кластеров — нефтехимического, промышленного, агробиотехнологического и лесопромышленного.

Александра Стрелкова