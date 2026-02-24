Картины Репина, Айвазовского и Левитана на 1 млрд рублей выставят на торги

Московский аукционный дом выставит на весенние торги работы Ильи Репина, Исаака Левитана и Ивана Айвазовского, следует из сайта площадки. Общая стоимость коллекции достигает 1 млрд руб.

Главным лотом станет пейзаж Левитана «Восход луны. Деревня» 1898 года, оцененный в 50 млн руб., передает «Интерфакс». Полотно происходило из собрания ученого Владимира Миткевича и выставлялось в Третьяковской галерее в 1938 и 1960 годах, а также в Русском музее в 1960–1961 годах. Подлинность подтверждают автограф художника и выставочные номера Третьяковской галереи на подрамнике.

В портретной части представлено 25 произведений, включая «Нарцисс» Репина 1917 года. Работа поступила из личной коллекции художника к юристу и меценату Василию Леви, затем оказалась в собрании галереи Stiftelsen Jamtlands lans Konstforening в Швейцарии. Среди других лотов — «Женский портрет» Кузьмы Петрова-Водкина, а также произведения Тимофея Неффа, Филиппа Малявина и Константина Сомова.

Торги начнутся 1 марта в 17:00 и пройдут онлайн и очно. Московский аукционный дом работает с 2023 года и специализируется на русском изобразительном искусстве, сотрудничая с коллекционерами и экспертами.