Праздничное чаепитие от Newby

К Международному женскому дню британская компания Newby Teas создала коллекцию подарков, которые помогают говорить о чувствах красиво и со вкусом. В ассортименте бренда найдутся решения для самых разных случаев: элегантный комплимент для деловых партнеров, душевный знак внимания для близких, изысканный подарок для подруги или способ поблагодарить тех, кому хочется сказать «спасибо». Изысканным дополнением к цветочному букету станет чайная коллекция, созданная в сотрудничестве с Музеем Ван Гога в Амстердаме. Вдохновением для нее послужили шедевры знаменитого художника. Деликатный зеленый чай «Роса подсолнуха» с цветочными нотами жасмина и лепестками подсолнуха передает теплую гамму и настроение картины «Подсолнухи». Многогранный черный чай «Эрл грей» с лепестками василька и натуральным маслом бергамота столь же ярок и насыщен, как палитра «Ирисов». Помимо художественной коллекции, Newby Teas предлагает подарочный набор «Велнес» из 35 чайных пакетиков. В него входят пять освежающих купажей, составленных из натуральных ингредиентов и сбалансированных в соответствии с принципами индийской аюрведической медицины.

Тем, кто увлекается астрологией и ценит благородство английского фарфора, идеально подойдет праздничный набор «Созвездие вкуса». В его составе — баночка чая из коллекции «Зодиак» с изображением астрологического знака, декорированного кристаллами Swarovski, и изящный чайник из фирменного голубого фарфора Wedgwood, ставшего символом британской классики.

Нина Никифорова