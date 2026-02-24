Страховщики попросили полномочий для осмотра машин после сомнительных ДТП

Российский союз страховщиков (РСА) предложил внести изменения в закон об ОСАГО, чтобы автостраховщики получили возможность осматривать автомобиль виновника ДТП. Дополнительные осмотры могут понадобиться в случаях, когда есть обоснованные сомнения в обстоятельствах происшествия на дороге. В частности, речь идет об электронных заявках по возмещению убытков, которые клиенты подают удаленно.

«Мы будем готовить предложения по урегулированию в ОСАГО в рамках европротокола, чтобы в отдельных случаях у страховщика появилась возможность для привлечения к осмотру транспортного средства второго участника дорожного происшествия»,— сказал журналистам президент РСА Евгений Уфимцев (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Уфимцев пояснил, что мошенники стали использовать электронное урегулирование в ОСАГО, чтобы получать страховые выплаты. Система позволяет фиксировать последствия ДТП на камеру и отправлять фото в компанию. По словам главы РСА, некоторые мошенники «до такой степени обнаглели, что выкупают машины, застрахованные в других регионах РФ, уже пострадавшие в ДТП, привозят в свой регион для инсценировки новых ДТП». Особая убыточность по ОСАГО зафиксирована в Новосибирской области, сообщил господин Уфимцев.

Евгений Уфимцев отметил резкий рост числа урегулирований убытков в ОСАГО в 2025 году с помощью мобильных приложений и фотофиксации. Если водитель хочет подать на возмещение ущерба в электронном виде, он по закону может урегулировать убыток в ОСАГО с максимальным имущественным лимитом 400 тыс. руб.