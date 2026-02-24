Гипертонический иск

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 24 февраля отказал Людмиле Навальной в удовлетворении жалобы на решения нижестоящих инстанций по иску к ФСИН России о компенсации морального вреда в связи со смертью Алексея Навального. Мать политика требовала признать незаконными действия сотрудников медицинской части исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе, где ее сын отбывал наказание и умер 16 февраля 2024 года. Суды трех инстанций не нашли доказательств ненадлежащего оказания медпомощи осужденному, а также причинно-следственной связи между действиями ответчиков и его смертью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отказал Людмиле Навальной в жалобе на решения нижестоящих инстанций. Заявительница подала иск в ФСИН России и требовала компенсации морального вреда в связи со смертью сына — Алексея Навального, который отбывал наказание в колонии «Полярный волк» (ИК-3).

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года во время прогулки в ИК-3 в ямальском поселке Харп, сообщило УФСИН по ЯНАО. Тогда «Ъ-Урал» прокомментировали в Лабытнангской городской больнице, что скорая прибыла в колонию менее, чем через семь минут. Медики более получаса пытались реанимировать оппозиционного политика, но безуспешно. Смерть констатировали в 14:17.

В августе 2020 года Навальный якобы был отравлен в Омске веществом, которые ряд западных экспертов отнесли к группе «Новичок». Его вывезли на лечение в Германию. Владимир Путин опровергал версию о причастности к случившемуся, заявляя: «У нас нет привычки кого-либо убивать». Вернувшись в Россию в январе 2021-го, политик был задержан. В феврале того же года суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на три с половиной года колонии — из-за нарушений испытательного срока. Наказание он начинал отбывать в ИК-6 во Владимирской области. Осенью 2021-го против него возбудили новые дела. В марте 2022-го он получил девять лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду, а в августе 2023-го — 19 лет особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. В конце 2023 года адвокаты потеряли связь с подзащитным: выяснилось, что его этапировали на Ямал в ИК-3, где он и находился до своей смерти.

В апреле 2024 года мать Людмила Навальная подала гражданский иск в Одинцовский городской суд Московской области с требованием компенсировать моральный вред в связи со смертью сына и признать незаконными действия (бездействие) сотрудников филиала «Медицинская часть № 7» ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН . Согласно предварительному медицинскому свидетельству, причинами смерти стали отек легких, острая сердечная недостаточность и острый панкреатит. По мнению госпожи Навальной, эти заболевания не могли протекать бессимптомно, что свидетельствует о неоказании либо ненадлежащем оказании медицинской помощи, указано в определении суда.

Суд установил, что за время нахождения в колонии Алексей Навальный просил у руководства учреждения гимнастический коврик для упражнений из-за хронического заболевания позвоночника. Также он согласовывал платную стоматологическую помощь в частной клинике. Оба обращения были рассмотрены, заключенному были направлены ответы. Иных жалоб на состояние здоровья от осужденного не поступало, уверяли в исправительном учреждении.

В суд были представлены материалы доследственной проверки СУ СКР по ЯНАО: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 июля 2024 года и заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 62 от 5 июня 2024 года.

Согласно заключению экспертов, смерть заключенного наступила в результате комбинированного заболевания: гипертонической болезни с сосудистыми поражениями и диффузного миокардиосклероза, осложнившихся отеком мозга, фибрилляцией желудочков сердца и отеком легких. Триггером стал гипертонический криз, вызвавший нарушение ритма сердца. У умершего также был выявлен ряд хронических заболеваний, включая панкреатит, холецистит, гепатит с кистами печени, остеохондроз с грыжами межпозвонковых дисков, указано в акте Одинцовского городского суда.

В ходе проверки следователи изучили записи камер видеонаблюдения и нагрудных регистраторов, зафиксировавшие момент ухудшения состояния осужденного 16 февраля 2024 года. Установлено, что Алексей Навальный почувствовал резкое ухудшение здоровья в прогулочном дворе. Начальник медчасти, прибыв на место, принял решение о госпитализации и вызове скорой. До приезда бригады медики проводили реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца, искусственное дыхание).

Следствие пришло к выводу, что смерть не носила криминального характера. Инородных веществ, алкоголя или наркотиков в организме обнаружено не было.

Обнаруженный кровоподтек на правом предплечье, по данным экспертизы, образовался за несколько дней до смерти в результате неосторожных действий самого осужденного и не связан с летальным исходом. Повреждения, возникшие при реанимации, также не признаны причиной смерти, отмечается в определении первой инстанции.

Одинцовский горсуд Московской области не нашел доказательств того, что медпомощь осужденному оказывалась ненадлежащим образом, а также причинно-следственной связи между действиями ответчиков и смертью Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). 30 апреля прошлого года матери политика в удовлетворении иска к структурам ФСИН было отказано.

В июне 2025 года Людмила Навальная направила жалобу в Мособлсуд. В сентябре апелляционная инстанция поддержала решение Одинцовского горсуда, отказав в признании действий структур ФСИН незаконными и во взыскании морального вреда. В декабре мать умершего политика обратилась в кассационный суд общей юрисдикции в Саратове. 24 февраля этого года судебная коллегия не усмотрела оснований для отмены принятых решений, признав их законными и обоснованными.

Нина Шевченко