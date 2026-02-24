Музей советского детства в Екатеринбурге может закрыться из-за счетов за ЖКХ

Руководитель Музея советского детства в Екатеринбурге Ирина Светоносова сообщила, что площадке может грозить закрытие из-за высоких счетов за ЖКХ. По ее словам, последний счет за коммунальные услуги составил 49 тыс. руб. Музей располагается в подвальном помещении площадью 285 кв. м в «Городке чекистов».

По словам госпожи Светоносовой, она арендует помещение с марта прошлого года у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). По ее словам, изначально помещение было в плохом состоянии: «прогнившие полы, окна вываливались, неработающая канализация и туалет». Но помещение удалось приспособить под музей. Арендная плата, по ее словам, «вполне приемлемая».

«Мне грустно об этом говорить, но с такими ценами на коммунальные услуги мне, похоже, придется закрыть Музей советского детства в Екатеринбурге, — написала у себя в соцсетях Ирина Светоносова. — Я пыталась разбираться, может, какая-то ошибка в подсчетах. Нет! Так сейчас дорого стоит отопление, обслуживание дома (какое обслуживание?!) и взносы за капремонт (какой капремонт?!). Все считается по тарифам, на отопление не стоят счетчики, поэтому считают по общему тарифу. А это больше в два раза реального потребления».

Окончательное решение о закрытии пока не принято, но, как отметила руководитель, долги растут, а доходы от продаж билетов пока нет.