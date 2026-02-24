Главу уфимской управляющей компании оштрафовали за протечку крыши

Прокуратура Октябрьского района Уфы внесла в адрес директора ООО «Содружество Уфа» представление, по итогам рассмотрения которого он оштрафован на 25 тыс. руб. за нарушения лицензионных требований по управлению многоквартирными домами (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Поводом для штрафа стала неудовлетворительное состояние крыши дома на улице 50 лет СССР.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, жители дома неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на протечку кровли, требуя провести текущий ремонт в подъезде, но компания нарушения не устранила.

После вмешательства прокуратуры в доме отремонтировали кровлю и подъезд, отмечается в сообщении.

ООО «Содружество Уфа», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 2018 года. Директор — Владислав Кулов, владелец — Рашид Валеев. Выручка в 2024 году равнялась 9,3 млн руб., чистая прибыль — 87 тыс. руб.

Майя Иванова