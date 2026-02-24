Владелец сайта «Гулаг-инфо» получил 15 суток за логотип «запрещенной соцсети»

Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста гендиректору ООО «Гулаг-Инфо» и владельцу сайта Gulag-Info.ru Денису Солдатову за публичную демонстрацию логотипа соцсети Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной организации Meta). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Суд признал Дениса Солдатова виновным по ч. 1 ст. 20.3. КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

На судебном заседании Денис Солдатов сообщил, что с сайта «Гулаг-Инфо» был удален логотип указанной соцсети, а портал приостановил работу. Но суд постановил, что это не свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения.