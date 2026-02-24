Великобритания внесла в санкционный список предприятие в Ленобласти

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России, следует из документов на сайте правительства страны. Ограничения затронули ключевые объекты энергетического сектора и атомной отрасли, включая «Газпром СПГ Портовая» и предприятие по сжижению газа в Ленобласти.

Санкции были расширены на российскую газовую отрасль. В список добавили объекты, которые связаны с производством и экспортом сжиженного природного газа. Среди них оказалась компания «Газпром СПГ Портовая», которая управляет терминалом в порту «Портовая» в Ленобласти.

Ограничения теперь действуют против трех предприятий энергетического сектора, которые, по данным правительства Великобритании, пытались обеспечить контракты на строительство новых российских атомных объектов за рубежом. Великобритания ввела санкции в отношении АО «Росатом Энергетические Проекты» и генерального директора Андрея Рождествина. Меры направлены на перекрытие дополнительных источников доходов для российского бюджета.

Новый пакет, включающий 300 позиций, стал самым крупным со времен первых месяцев конфликта в 2022 году. Санкции Лондона приурочены к годовщине начала военной операции на Украине, отмечают в британском правительстве.

Москва считает западные санкции незаконными. В Кремле отмечают, что Россия выработала иммунитет к ограничительным мерам. Ранее Евросоюз не смог принять 20-й пакет санкций против России и одобрить кредит Киеву на 90 млрд евро из-за вето Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, что будет блокировать кредит, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

Стефания Барченкова