«Россети Тюмень» направили более 29 млн рублей на обучение персонала в 2025 году

В прошедшем году «Россети Тюмень» направили свыше 29 млн рублей на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала. Более 3 тысяч руководителей и специалистов очно и дистанционно получили дополнительные знания в области надежной эксплуатации электросетевого комплекса.



Непрерывное развитие персонала – один из приоритетов системообразующей территориальной сетевой организации. В прошлом году энергетики повысили компетенции по широкому ряду направлений – от технического обслуживания и ремонта электроустановок до выполнения работ на высоте и оказания первой помощи. Доля представителей технического блока составила 86 % от общего числа участников. Основной базой для реализации очных и дистанционных образовательных проектов стал Корпоративный учебный центр компании в Нижневартовске.

Кадровая политика «Россети Тюмень» нацелена на сбалансированное развитие перспективных профессиональных навыков. Высокий уровень компетенций позволяет сотрудникам энергокомпании не только эффективно решать производственные задачи, но и выступать в качестве отраслевых экспертов, вести научно-исследовательскую деятельность и становиться лучшими в конкурсах профессионального мастерства.

АО «Россети Тюмень»