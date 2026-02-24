Новое здание Пермской художественной галереи официально откроется в конце марта

Новое здание Пермской художественной галереи официально начнет работу 31 марта. Об этом сообщает «Новый компаньон». 1 апреля в новом здании откроется экспозиция пермской деревянной скульптуры, галерея стекла и фарфора, выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории завода Шпагина началось весной 2021 года. 10 декабря 2025 года губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале, что объект получил заключение о соответствии. Не дожидаясь официального открытия, в новом пространстве начали проводить экскурсии — публике представляли только само здание, без экспонатов.

Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленные исторические постройки бывшего завода Шпагина, объединенные в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную.