В Smartavia намерены сократить сотрудников из Архангельска

Авиакомпания Smartavia планирует сократить сотрудников из Архангельска, если не переедут в Санкт-Петербург по предложению фирмы. Уведомления направили более чем 50 работникам, пишут «Северные новости».

Посредством перевода сотрудников в другой город компания намерена сэкономить на ротации персонала в другие базы. Smartavia готова выплатить персоналу 500 тыс. рублей на руки, чтобы покрыть расходы на переезд, следует из документа.

Сотрудников просят дать ответ до 27 февраля. Иначе пилоты и бортпроводники будут уволены по соглашению сторон и получат компенсацию. Если же уведомление будет проигнорировано, компания готова сократить сотрудников без дополнительных выплат.

Татьяна Титаева