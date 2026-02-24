ФСБ уничтожила семь БПЛА с 200 кг взрывчатки под Волгоградом

В Волгоградской области взрывотехники регионального УФСБ обезвредили и уничтожили семь неразорвавшихся беспилотных летательных аппаратов. Дроны прилетели во время массовой террористической атаки на территорию области в феврале этого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Волгоградской области Фото: УФСБ России по Волгоградской области

Общая масса в тротиловом эквиваленте составила около 200 кг. Каждый БПЛА нес боевой заряд с полукилометровым радиусом поражения.

Дроны были направлены Вооруженными силами Украины на объекты промышленности и гражданской инфраструктуры.

Марина Окорокова