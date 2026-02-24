Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Berneron Фото: Berneron

Бренд Berneron, основанный бывшим директором по продукту Breitling Сильвеном Бернероном, громко заявил о себе в 2023 году. Его модель Mirage выглядела так, будто корпус, циферблат и стрелки расплавились, почти как у Дали. Она была принята восторженно и коллекционерами, и фанатами часового искусства.

Теперь Berneron представляет Quantieme Annuel, «годовой календарь». И мой любимый часовой эксперт Алексей Кутковой для портала Quill & Pad задается вопросом, успех это или нет?

Новая модель построена на строгой архитектуре: круглый корпус, симметричная структура механизма. 85% массы корпуса — платина, а элементы, подверженные износу, защищены сталью 904L, тем же сплавом, который Rolex использует с 1985 года. Он установлен на безеле, верхних поверхностях ушек и кнопке открытия офицерской крышки.

Механизм — калибр 595 с ручным заводом, двумя барабанами и 100-часовым запасом хода, состоящий из 476 деталей. Все календарные индикации (ретроградная дата, день недели, месяц, индикатор день/ночь, а также прыгающий час) переключаются мгновенно.

Календарь можно корректировать в любое время, вперед и назад. Если попытаться перевести индикатор месяца 31 января, механизм не допустит появления даты 31 февраля и автоматически установит 1 февраля. Цена — 120 тыс. швейцарских франков. Это самый дорогой годовой календарь на рынке, примерно вдвое дороже большинства конкурентов. Именно поэтому у Куткового, да и у меня, возникает вопрос, будет ли модель иметь коммерческий успех.

Анна Минакова