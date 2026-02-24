Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальный институт антропологии и истории Мексики Фото: Национальный институт антропологии и истории Мексики

Археологи на юге Мексики обнаружили гробницу народа сапотеки возрастом 1,4 тыс. лет с замысловатой резьбой — открытие, которое эксперты назвали самым значительным за последние десятилетия. Сапотеки — создатели самой древней письменности Америки еще в VII веке до н. э.

Древнее государство сапотеков располагалось на территории современного мексиканского штата Оахака в районе перешейка Теуантепек. Полностью цивилизацию уничтожили испанские конкистадоры в 1521 году. Однако до сих пор около полумиллиона мексиканцев говорит по-сапотекски. Кстати, насчитывается 57 живых сапотекских языков, большинство бесписьменные. Ну и еще одно «кстати»: а вот древняя иероглифическая вертикальная письменность до сих пор не дешифрована.

Гробница была найдена в Сан-Пабло-Уитсо, штат Оахака, и датируется примерно 600 годом н. э. Эксперты отметили исключительную сохранность элементов погребальной камеры, включая скульптуру совы, сидящей у входа. Внутри клюва видна скульптура — голова мужчины, которая, как полагают, представляет собой человека, похороненного в этой гробнице. Сова в сапотекской культуре символизирует день и ночь.

На пороге гробницы были обнаружены разноцветные фрески, изображающие символы власти и смерти, а также резные изображения двух человеческих фигур, держащих артефакты, которые, возможно, служили хранителями гробницы. Внутри погребальной камеры находится необыкновенная, как говорят эксперты, фреска, выполненная в цветах охры, белого, зеленого, красного и синего, изображающая процессию фигур, несущих мешки с копалом — древесной смолой, сжигаемой в качестве благовония в церемониальных обрядах.

Это самое значительное археологическое открытие последнего десятилетия в Мексике благодаря уровню сохранности и предоставляемой информации, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум журналистам на пресс-конференции. А министр культуры Клаудия Куриэль де Икаса подтвердила, что это исключительное открытие, отметив, что оно раскрывает сведения о древней социальной организации сапотеков, погребальных ритуалах и системах верований, которые сохранились в архитектуре и фресках.

Дмитрий Буткевич