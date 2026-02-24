В Ростовской области годовая инфляция ускорилась до 6,2%

В январе 2026 года годовая инфляция в Ростовской области выросла до 6,2%, что на 0,28 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. Этот показатель оказался выше среднего уровня по Южному федеральному округу и по России в целом — 6%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Годовой рост цен на продовольственные товары в регионе в январе ускорился до 7,2% с 6,7% в декабре.

Чай, кофе и какао подорожали за год на 15,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 13%. Цены в сфере общественного питания увеличились на 12,5%, а кондитерские изделия — на 12%. При этом яйца за 12 месяцев подешевели на 28,2%, а сахар — на 9,3%.

В январе годовой рост цен на непродовольственные товары в Ростовской области увеличился незначительно — до 2,9%.

За год в регионе моторное топливо подорожало на 11,4%, печатные издания — на 10,4%, а медицинские товары — на 7,4%. Одновременно с этим инструменты и оборудование за тот же период подешевели на 11,9%.

В то же время в регионе годовой рост цен на услуги увеличился до 9% в сравнении с 8,7% месяцем ранее.

Так, за год стоимость медицинских услуг увеличилась на 14,4%, бытовых — на 12,6%, пассажирского транспорта — на 11,7%, а жилищно-коммунальных услуг и аренды — на 10%. В то же время стали доступнее зарубежные туры. Это произошло за счет укреплению рубля и снижению сезонного спроса на путевки, особенно в Турцию. В итоге, за год поездки за границу подешевели на 4,4%.

Базовая инфляция в Ростовской области снизилась с 6,2% в декабре до 5,8% в январе.

Наталья Белоштейн