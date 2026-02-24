За год в Ростове количество дел о ложных терактах снизилось на 23%

По итогам 2025 года в Ростове-на-Дону возбудили 169 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Это на 23%, чем в 2024 году. Об этом сообщили «РБК Юг» со ссылкой на начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону Александра Козырева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В прошлом году состоялось более 2 тыс. городских культурных, спортивных и политических мероприятий. Безопасность и правопорядок в это время обеспечивали около 13 тыс. сотрудников полиции. Кроме того, специалисты провели отработку 500 м жилой зоны, которая прилегает к местам проведения мероприятий.

По словам господина Козырева, комплекс этих мер позволил сократить уровень преступности на улицах города более чем на 20%.

Мария Хоперская