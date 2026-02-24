Таможенные органы СЗФО за 2025 год перечислили в бюджет РФ более 667 млрд рублей

Таможенные органы Северо-Западного федерального округа за 2025 год перечислили 667,64 млрд рублей в бюджет России. Итогами работы за прошедший год поделились в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

За отчетный период товары вывезли из 157 стран и доставили в 184 государства. Количество стран партнеров по сравнению с 2024-м выросло на 4,7%. Грузооборот товаров увеличился на 8,8%. Физический объем экспорта возрос на 10,2%, импорта — на 6%.

Свыше 8 млн физических лиц проследовали через пункты пропуска в СЗФО. Таможенники пропустили более 279 тыс. грузовиков, более 317 тыс. легковых машин. Границу пересекли около 6700 железнодорожных составов, свыше 15 тыс. морских судов и более 30 тыс. воздушных судов.

Специалисты выявили 285 тыс. единиц контрафактной продукции. Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила более 635 млн рублей. Из незаконного оборота изъяли более 4,5 тонны наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

Татьяна Титаева