Более половины опрошенных американцев недовольны политикой Трампа

Большинство американцев уверены, что Дональд Трамп во второй президентский срок ведет США не в том направлении. Согласно опросу Marist Poll, 55% американцев считают, что от политики президента США стране становится только хуже. В первый президентский срок господина Трампа такого мнения придерживались 42% американцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Опрос проводился 27–30 января, в нем приняли участие почти 1,5 тыс. взрослых граждан США. Публикация приурочена к выступлению Дональда Трампа перед 119-м Конгрессом США с речью «О положении страны», которое состоится сегодня, 24 февраля.

57% американцев считают, что положение страны не очень сильное или совсем не сильное. В марте 2025 года такого мнения придерживались 53% респондентов. Шесть из десяти американцев утверждают, что в стране сейчас хуже, чем год назад. 68% респондентов не согласны или категорически не согласны с утверждением о том, что система сдержек и противовесов в США работает хорошо. 78% американцев указали на существование серьезной угрозы демократии. Кроме того, 53% опрошенных заявили, что политика Дональда Трампа негативно сказалась на них лично, и только 30% считают его влияние положительным.

Алена Миклашевская