Грузия обвинила внешние силы в попытке вовлечь страну в конфликт на Украине

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в заявлении по случаю четвертой годовщины боевых действий на территории Украины сказал, что внешние «поджигатели войны» с помощью «внутренних сил» пытались «ввергнуть Грузию в тот же огонь». По его словам, грузинские власти с самого начала стремились отстаивать интересы только своей страны.

«Мы видим, что определенным силам нужно продолжение этого конфликта, потому что им так выгодно»,— сказал Шалва Папуашвили (цитата по Imedinews).

У Грузии, подчеркнул спикер парламента, «с первых же дней конфликта было мирное видение». По его словам, власти Грузии «в сложнейших условиях вели именно ту политику», с помощью которой им «удалось отстоять национальные интересы страны как четыре года назад, так и до сих пор». «Мы молимся за мир и украинский народ. Желаем ему стойкости и достижения долгосрочного мира»,— заключил господин Папуашвили.

Послы Франции, ФРГ и Великобритании в Тбилиси выступили с совместным заявлением, в котором назвали дезинформацией обвинения о призывах к Грузии «открыть второй фронт в этом конфликте». Главы европейских диппредставительств отметили, что «решительно поддерживают» суверенитет Грузии и ее право самостоятельно принимать решения в области безопасности.

Георгий Двали, Тбилиси