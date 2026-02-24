Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Грузия обвинила внешние силы в попытке вовлечь страну в конфликт на Украине

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в заявлении по случаю четвертой годовщины боевых действий на территории Украины сказал, что внешние «поджигатели войны» с помощью «внутренних сил» пытались «ввергнуть Грузию в тот же огонь». По его словам, грузинские власти с самого начала стремились отстаивать интересы только своей страны.

«Мы видим, что определенным силам нужно продолжение этого конфликта, потому что им так выгодно»,— сказал Шалва Папуашвили (цитата по Imedinews).

У Грузии, подчеркнул спикер парламента, «с первых же дней конфликта было мирное видение». По его словам, власти Грузии «в сложнейших условиях вели именно ту политику», с помощью которой им «удалось отстоять национальные интересы страны как четыре года назад, так и до сих пор». «Мы молимся за мир и украинский народ. Желаем ему стойкости и достижения долгосрочного мира»,— заключил господин Папуашвили.

Послы Франции, ФРГ и Великобритании в Тбилиси выступили с совместным заявлением, в котором назвали дезинформацией обвинения о призывах к Грузии «открыть второй фронт в этом конфликте». Главы европейских диппредставительств отметили, что «решительно поддерживают» суверенитет Грузии и ее право самостоятельно принимать решения в области безопасности.

Георгий Двали, Тбилиси

24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта был взят под контроль город Херсон

24 февраля 2022 года российская армия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта был взят под контроль город Херсон

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

24 февраля военнослужащими РФ проведена операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева

24 февраля военнослужащими РФ проведена операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева

Фото: РИА Новости

26 февраля 2022 года российская армия взяла под полный контроль Мелитополь в Запорожской области
На фото: монтаж билборда в Мелитополе «Мы — один народ, мы вместе с Россией»

26 февраля 2022 года российская армия взяла под полный контроль Мелитополь в Запорожской области
На фото: монтаж билборда в Мелитополе «Мы — один народ, мы вместе с Россией»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны достигли соглашений по гуманитарным вопросам

28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны достигли соглашений по гуманитарным вопросам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

4 марта 2022 года вооруженные силы России взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию

4 марта 2022 года вооруженные силы России взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию

Фото: РИА Новости

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (справа) и Украины во главе с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамия (слева)

29 марта 2022 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (справа) и Украины во главе с руководителем фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамия (слева)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

20 мая 2022 года в Мариуполе отряды националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) прекратили сопротивление и сдались в плен, город был полностью освобожден российской армией

20 мая 2022 года в Мариуполе отряды националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) прекратили сопротивление и сдались в плен, город был полностью освобожден российской армией

Фото: РИА Новости

30 июня 2022 года в качестве шага доброй воли вооруженные силы РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный в Одесской области и вывели находившийся там гарнизон, сообщило Минобороны РФ

30 июня 2022 года в качестве шага доброй воли вооруженные силы РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный в Одесской области и вывели находившийся там гарнизон, сообщило Минобороны РФ

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

3 июля 2022 года российские силы освободили Лисичанск и объявили о полном контроле над Луганской народной республикой

3 июля 2022 года российские силы освободили Лисичанск и объявили о полном контроле над Луганской народной республикой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

1 августа 2022 года начались бои за Артемовск (Бахмут), которые шли почти 10 месяцев

1 августа 2022 года начались бои за Артемовск (Бахмут), которые шли почти 10 месяцев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

11 августа 2022 года секретарь Совбеза Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику и провел совещание с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным

11 августа 2022 года секретарь Совбеза Дмитрий Медведев посетил Луганскую народную республику и провел совещание с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным

Фото: t.me / medvedev_telegram

6 сентября 2022 года украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, 8 сентября заняла Балаклею и 11 сентября — Изюм

6 сентября 2022 года украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, 8 сентября заняла Балаклею и 11 сентября — Изюм

Фото: Gleb Garanich / Reuters

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

С 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошел референдум о вхождении новых регионов в состав России

С 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошел референдум о вхождении новых регионов в состав России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

8 октября 2022 года при взрыве были обрушены три пролета Крымского моста, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки. Следствие назвало организатором теракта председателя СБУ Василия Малюка

8 октября 2022 года при взрыве были обрушены три пролета Крымского моста, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки. Следствие назвало организатором теракта председателя СБУ Василия Малюка

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

11 ноября 2022 года завершилась переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра

11 ноября 2022 года завершилась переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С конца 2022 года широкое распространение получила «мангализация» танков и бронетехники в зоне СВО для защиты от БПЛА

С конца 2022 года широкое распространение получила «мангализация» танков и бронетехники в зоне СВО для защиты от БПЛА

Фото: t.me / Ugolok_Sitha

Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. Их используют для оперативной разведки и мониторинга обстановки, корректировки артиллерийского огня, поражения целей с воздуха и информационного взаимодействия между подразделениями

Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. Их используют для оперативной разведки и мониторинга обстановки, корректировки артиллерийского огня, поражения целей с воздуха и информационного взаимодействия между подразделениями

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

18 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской области
На фото: с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

18 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской области
На фото: с командующим группировкой войск «Днепр» генерал-полковником Олегом Макаревичем

Фото: Администрация Президента России

Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки «Юг» ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ на Артемовском направлении, март 2024 года

Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки «Юг» ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ на Артемовском направлении, март 2024 года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

21 мая 2023 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Артемовска. Президент Владимир Путин поздравил с этим бойцов частной военной компании «Вагнер» (на фото) и российских военных

21 мая 2023 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Артемовска. Президент Владимир Путин поздравил с этим бойцов частной военной компании «Вагнер» (на фото) и российских военных

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

6 июня 2023 года после обстрела со стороны ВСУ произошел прорыв Каховской ГЭС. Разрушение плотины спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением, нанесло ущерб экологии

6 июня 2023 года после обстрела со стороны ВСУ произошел прорыв Каховской ГЭС. Разрушение плотины спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением, нанесло ущерб экологии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым лагерям его компании и объявил «марш справедливости». 24 июня ЧВК «Вагнер» заняла штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря

23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым лагерям его компании и объявил «марш справедливости». 24 июня ЧВК «Вагнер» заняла штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы «Вагнера» вернулись в полевые лагеря

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

30 июля 2023 года украинские БПЛА атаковали бизнес-центр «Москва-сити», обломки повредили фасады двух башен

30 июля 2023 года украинские БПЛА атаковали бизнес-центр «Москва-сити», обломки повредили фасады двух башен

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

23 августа 2023 года в результате крушения самолета в Тверской области погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
На фото: памятник Евгению Пригожину на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

23 августа 2023 года в результате крушения самолета в Тверской области погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
На фото: памятник Евгению Пригожину на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

17 октября 2023 года ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS — были атакованы аэродромы РФ в Луганске и Бердянске

17 октября 2023 года ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS — были атакованы аэродромы РФ в Луганске и Бердянске

Фото: Lockheed Martin Corporation

Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском направлении, июнь 2023 года

Стрельба из танка ВС РФ на Артемовском направлении, июнь 2023 года

Фото: РИА Новости

25 декабря 2023 года российские военные освободили Марьинку в ДНР

25 декабря 2023 года российские военные освободили Марьинку в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

14 мая 2024 года Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ

14 мая 2024 года Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

21 июня 2024 года российские военные впервые применили на Харьковском направлении фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции

21 июня 2024 года российские военные впервые применили на Харьковском направлении фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции

Фото: Телеграм-канал Fighterbomber

6 августа 2024 года военнослужащие ВСУ и наемники вторглись в Курскую область РФ, захватив ряд населенных пунктов

6 августа 2024 года военнослужащие ВСУ и наемники вторглись в Курскую область РФ, захватив ряд населенных пунктов

Фото: @forwardobservations2.0

3 октября 2024 года Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР

3 октября 2024 года Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Угледар в ДНР

Фото: РИА Новости

21 ноября 2024 года ВС РФ нанесли удар по завод «Южмаш» новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник»

21 ноября 2024 года ВС РФ нанесли удар по завод «Южмаш» новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

6 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
На фото: первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре) и глава ДНР Денис Пушилин (слева) в Курахово

6 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
На фото: первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко (в центре) и глава ДНР Денис Пушилин (слева) в Курахово

Фото: РИА Новости

26 ноября 2024 года Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому под Курском

26 ноября 2024 года Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому под Курском

Фото: @mod_russia

В начале марта 2025 года ВС РФ использовали трубу газопровода Уренгой—Помары—Ужгород, чтобы проникнуть в тыл украинских войск под Суджей

В начале марта 2025 года ВС РФ использовали трубу газопровода Уренгой—Помары—Ужгород, чтобы проникнуть в тыл украинских войск под Суджей

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

13 марта 2025 года город Суджа в Курской области вернулся под контроль России

13 марта 2025 года город Суджа в Курской области вернулся под контроль России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Сотак  /  купить фото

26 апреля 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ и наемников. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь корейских военнослужащих в боях под Курском

26 апреля 2025 года глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ и наемников. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь корейских военнослужащих в боях под Курском

Фото: РИА Новости

24 мая 2025 года состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны вернули по 307 человек

24 мая 2025 года состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны вернули по 307 человек

Фото: РИА Новости

31 июля 2025 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР

31 июля 2025 года Минобороны РФ объявило о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР

Фото: РИА Новости

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча в узком формате продлилась почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, однако достичь сделки не удалось

15 августа 2025 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча в узком формате продлилась почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, однако достичь сделки не удалось

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

