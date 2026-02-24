Минприроды Кубани взыскивает с владельцев танкеров ущерб фауне на 34,2 млрд руб.

В Краснодаре арбитражный суд начал рассматривать иск министерства природных ресурсов края о взыскании 34,3 млрд руб. с компаний «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг», владельцев затонувших танкеров. Основная часть суммы — 34,2 млрд руб.— приходится на компенсацию вреда от гибели животных и птиц после разлива мазута, сообщили «Ъ» участники процесса.

По данным минприроды Кубани, после кораблекрушения в Керченском проливе погибших животных и птиц находили на береговой полосе Анапы и Новороссийска, а также Темрюкского района. Кроме того, в реабилитационных центрах волонтерам не удалось спасти значительное количество морских птиц, пострадавших от отравления нефтепродуктами. Специалисты министерства природных ресурсов Краснодарского края подсчитали, что ущерб от гибели объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, составил 92 млн руб., от уничтожения животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,— 1,2 млн руб. Помимо этого в зоне чрезвычайной ситуации погибли животные, не относящиеся к особо ценным видам и к охотничьим ресурсам, что нанесло окружающей среде вред на сумму 34,1 млрд руб.

Помимо ущерба от гибели фауны минприроды Кубани взыскивает с судовладельцев компенсацию вреда, нанесенного пляжам и особо охраняемой природной территории «Озеро Соленое».

Компании «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» не признают требований краевого минприроды, настаивая на том, что экологический ущерб в сумме почти 85 млрд руб. уже был взыскан в августе прошлого года в процессе по иску Росприроднадзора.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута затонули во время сильного шторма 15 декабря 2024 года. В настоящее время идет подготовка к подъему затонувших обломков судов.

Анна Перова, Краснодар