Минприроды Кубани взыскивает с владельцев танкеров ущерб фауне на 34,2 млрд руб.

В Краснодаре арбитражный суд начал рассматривать иск министерства природных ресурсов края о взыскании 34,3 млрд руб. с компаний «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг», владельцев затонувших танкеров. Основная часть суммы — 34,2 млрд руб.— приходится на компенсацию вреда от гибели животных и птиц после разлива мазута, сообщили «Ъ» участники процесса.

По данным минприроды Кубани, после кораблекрушения в Керченском проливе погибших животных и птиц находили на береговой полосе Анапы и Новороссийска, а также Темрюкского района. Кроме того, в реабилитационных центрах волонтерам не удалось спасти значительное количество морских птиц, пострадавших от отравления нефтепродуктами. Специалисты министерства природных ресурсов Краснодарского края подсчитали, что ущерб от гибели объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, составил 92 млн руб., от уничтожения животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,— 1,2 млн руб. Помимо этого в зоне чрезвычайной ситуации погибли животные, не относящиеся к особо ценным видам и к охотничьим ресурсам, что нанесло окружающей среде вред на сумму 34,1 млрд руб.

Помимо ущерба от гибели фауны минприроды Кубани взыскивает с судовладельцев компенсацию вреда, нанесенного пляжам и особо охраняемой природной территории «Озеро Соленое».

Компании «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» не признают требований краевого минприроды, настаивая на том, что экологический ущерб в сумме почти 85 млрд руб. уже был взыскан в августе прошлого года в процессе по иску Росприроднадзора.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута затонули во время сильного шторма 15 декабря 2024 года. В настоящее время идет подготовка к подъему затонувших обломков судов.

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Море почернело

Первые сообщения о крушении танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе стали поступать утром 15 декабря

Первые сообщения о крушении танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе стали поступать утром 15 декабря

Фото: Оперштаб Кубани

Спустя несколько часов стало известно, что неподалеку бедствие терпит второе нефтеналивное судно — «Волгонефть-239»

Спустя несколько часов стало известно, что неподалеку бедствие терпит второе нефтеналивное судно — «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В этот день в море был семибалльный шторм. Волны достигали девяти метров, а скорость ветра превышала 20 м/с

В этот день в море был семибалльный шторм. Волны достигали девяти метров, а скорость ветра превышала 20 м/с

Фото: Минприроды РФ

Конструкция судов серии «Волгонефть» не рассчитана на сильное волнение. Предельно допустимая высота волны для «Волгонефти-212» составляла 2,5 м, для «Волгонефти-239» — 2 м

Конструкция судов серии «Волгонефть» не рассчитана на сильное волнение. Предельно допустимая высота волны для «Волгонефти-212» составляла 2,5 м, для «Волгонефти-239» — 2 м

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

По данным управления МЧС по Крыму, у танкера «Волгонефть-212» оторвало носовую часть примерно в 8 км от берега

По данным управления МЧС по Крыму, у танкера «Волгонефть-212» оторвало носовую часть примерно в 8 км от берега

Фото: Кадр из видео очевидца

Второй танкер после дрейфа сел на мель в 80 м от берега в районе Тамани

Второй танкер после дрейфа сел на мель в 80 м от берега в районе Тамани

Фото: Оперштаб Кубани

В результате ЧП от переохлаждения и травм погиб один член экипажа «Волгонефти-212» — 23-летний матрос из Астрахани, еще более десяти оказались в больнице

В результате ЧП от переохлаждения и травм погиб один член экипажа «Волгонефти-212» — 23-летний матрос из Астрахани, еще более десяти оказались в больнице

Фото: Кадр из видео очевидца

Управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела в связи с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Изначально оба дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ), однако дело по «Волгонефти-212» позже переквалифицировали на более тяжкий состав (ч. 2 ст. 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа

Управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела в связи с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Изначально оба дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ), однако дело по «Волгонефти-212» позже переквалифицировали на более тяжкий состав (ч. 2 ст. 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа

Фото: скриншот из видео / Telegram-канал СКР

Танкеры, потерпевшие крушение, в общей сложности перевозили более 8 тыс. т мазута. Вскоре Росморречфлот сообщил о разливе нефтепродуктов

Танкеры, потерпевшие крушение, в общей сложности перевозили более 8 тыс. т мазута. Вскоре Росморречфлот сообщил о разливе нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В результате крушения танкеров в Черное море, по предварительным оценкам, попало около 3 тыс. т мазута

В результате крушения танкеров в Черное море, по предварительным оценкам, попало около 3 тыс. т мазута

Фото: Морспасслужба

Большую его часть в первые дни ЧП вынесло на песчаные пляжи Анапского и Темрюкского районов Краснодарского края. Грязная зона растянулась по побережью на сотни километров. Позже мазут обнаружили и на берегу Крымского полуострова, в том числе в Керчи и Севастополе

Большую его часть в первые дни ЧП вынесло на песчаные пляжи Анапского и Темрюкского районов Краснодарского края. Грязная зона растянулась по побережью на сотни километров. Позже мазут обнаружили и на берегу Крымского полуострова, в том числе в Керчи и Севастополе

Фото: Оперштаб Кубани

Туристический и аграрный регион, каким является Краснодарский край, впервые столкнулся с экологическим бедствием такого масштаба

Туристический и аграрный регион, каким является Краснодарский край, впервые столкнулся с экологическим бедствием такого масштаба

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края

ЧС в акватории Керченского пролива стала первой в мире аварией с «тяжелым» топочным мазутом марки М100, который относится к высоковязким продуктам. Этот вид топлива, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность. Опыт по устранению подобного рода происшествий не был наработан

ЧС в акватории Керченского пролива стала первой в мире аварией с «тяжелым» топочным мазутом марки М100, который относится к высоковязким продуктам. Этот вид топлива, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность. Опыт по устранению подобного рода происшествий не был наработан

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Перед властями региона встали вопросы, ответы на которые предстояло искать на ходу: с помощью чего собирать мазут, где хранить и как утилизировать

Перед властями региона встали вопросы, ответы на которые предстояло искать на ходу: с помощью чего собирать мазут, где хранить и как утилизировать

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

26 декабря для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС федерального характера

26 декабря для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС федерального характера

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

К уборке анапских и темрюкских пляжей, которые пострадали больше всего, с первых дней ЧП подключились волонтеры, местные жители и представители власти

К уборке анапских и темрюкских пляжей, которые пострадали больше всего, с первых дней ЧП подключились волонтеры, местные жители и представители власти

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Людям приходилось работать в респираторах, чтобы защитить себя от токсичного вещества

Людям приходилось работать в респираторах, чтобы защитить себя от токсичного вещества

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Было задействовано более 550 единиц техники, которые вывозили загрязненный грунт сначала на площадку временного хранения, а затем на специализированный полигон

Было задействовано более 550 единиц техники, которые вывозили загрязненный грунт сначала на площадку временного хранения, а затем на специализированный полигон

Фото: Коммерсантъ / Данила Поваров  /  купить фото

С начала проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе на территории Краснодарского края и Республики Крым очистили от мазута около 2 тыс. км береговой линии

С начала проведения работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе на территории Краснодарского края и Республики Крым очистили от мазута около 2 тыс. км береговой линии

Фото: t.me / opershtab23

Специалисты собрали 184,8 тыс. т загрязненного песка и грунта

Специалисты собрали 184,8 тыс. т загрязненного песка и грунта

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

От разлива мазута сильно пострадали птицы, особенно чомги

От разлива мазута сильно пострадали птицы, особенно чомги

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Для спасения пернатых в Анапе и других городах были развернуты специальные пункты спасения птиц, где их отмывали, сушили и направляли в реабилитационные центры

Для спасения пернатых в Анапе и других городах были развернуты специальные пункты спасения птиц, где их отмывали, сушили и направляли в реабилитационные центры

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

По данным волонтеров, в первые месяцы после ЧП ветеринарную помощь оказали более 8 тыс. птицам, оказавшимся в зоне выброса мазута. Порядка 6 тыс. из них спасти не удалось

По данным волонтеров, в первые месяцы после ЧП ветеринарную помощь оказали более 8 тыс. птицам, оказавшимся в зоне выброса мазута. Порядка 6 тыс. из них спасти не удалось

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Регулярно жители прибрежных городов стали находить на берегу Черного моря мертвых дельфинов. По приблизительным подсчетам, за год погибли не менее 80 млекопитающих

Регулярно жители прибрежных городов стали находить на берегу Черного моря мертвых дельфинов. По приблизительным подсчетам, за год погибли не менее 80 млекопитающих

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Кроме животных и птиц от загрязнения пострадали и прибрежные экосистемы

Кроме животных и птиц от загрязнения пострадали и прибрежные экосистемы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

На ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 млрд руб.

На ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вокруг кормы севшего на мель танкера «Волгонефть-239» начали строить искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося внутри судна мазута в море. После чего специалисты приступили к демонтажу судна

Вокруг кормы севшего на мель танкера «Волгонефть-239» начали строить искусственный вал, чтобы не допустить утечку оставшегося внутри судна мазута в море. После чего специалисты приступили к демонтажу судна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В августе 2025 года стало известно, что специалисты завершили демонтаж выступающих частей корпусов затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»

В августе 2025 года стало известно, что специалисты завершили демонтаж выступающих частей корпусов затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»

Фото: Telegram-канал Министерства транспорта России

Три части танкеров до сих пор находятся под водой, на глубине порядка 20 м. По данным Минтранса РФ, на дне остается 3,9 тыс. т мазута

Три части танкеров до сих пор находятся под водой, на глубине порядка 20 м. По данным Минтранса РФ, на дне остается 3,9 тыс. т мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для их изоляции строят специальные герметичные саркофаги (коффердамы)

Для их изоляции строят специальные герметичные саркофаги (коффердамы)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Власти Кубани вместе с учеными постоянно разрабатывали, тестировали и внедряли новые способы очистки береге моря от мазута. Эффективным решением стали защитные валы

Власти Кубани вместе с учеными постоянно разрабатывали, тестировали и внедряли новые способы очистки береге моря от мазута. Эффективным решением стали защитные валы

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Параллельно у побережья Анапы и Темрюкского района водолазы осуществляли очистку морского дна от осевшего мазута. Она была завершена в сентябре 2025 года

Параллельно у побережья Анапы и Темрюкского района водолазы осуществляли очистку морского дна от осевшего мазута. Она была завершена в сентябре 2025 года

Фото: Оперштаб Кубани

После этого с побережья Анапы начали демонтировать защитный вал

После этого с побережья Анапы начали демонтировать защитный вал

Фото: Оперштаб Кубани

Однако в конце октября 2025 года в Анапе произошли новые выбросы мазута. Власти региона незамедлительно приступили к их ликвидации, было собрано несколько сотен мешков загрязненного мазутом песка

Однако в конце октября 2025 года в Анапе произошли новые выбросы мазута. Власти региона незамедлительно приступили к их ликвидации, было собрано несколько сотен мешков загрязненного мазутом песка

Фото: Оперштаб Кубани

В начале ноября во время осмотра водолазами затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» утечек нефтепродуктов не зафиксировано

В начале ноября во время осмотра водолазами затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» утечек нефтепродуктов не зафиксировано

Фото: Оперштаб Кубани

С 4 по 10 декабря новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе не зафиксировано

С 4 по 10 декабря новых выбросов мазута в Анапе и Темрюкском районе не зафиксировано

Фото: Оперштаб Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прямой линии 5 декабря сообщил, что курортный сезон в Анапе в 2026 году должен состояться. Он выразил надежду, что работы по купированию мазута в Черном море завершатся до его начала

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прямой линии 5 декабря сообщил, что курортный сезон в Анапе в 2026 году должен состояться. Он выразил надежду, что работы по купированию мазута в Черном море завершатся до его начала

Фото: Саркис Айвазян

Причиной крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе стало нарушение капитанами судов и судовладельцами сроков навигации, которая завершилась 30 ноября. К такому выводу пришел Ространснадзор по итогам своего расследования

Причиной крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе стало нарушение капитанами судов и судовладельцами сроков навигации, которая завершилась 30 ноября. К такому выводу пришел Ространснадзор по итогам своего расследования

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Ущерб экосистеме Черного и Азовского морей, нанесенный в результате разлива мазута, оценивается в 84,9 млрд руб. Эту сумму пытаются взыскать в судебном порядке

Ущерб экосистеме Черного и Азовского морей, нанесенный в результате разлива мазута, оценивается в 84,9 млрд руб. Эту сумму пытаются взыскать в судебном порядке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Прокуратура привлекла ЗАО «Волгатранснефть», судовладельца танкера «Волгонефть-239», а также ООО «Кама Шиппинг», эксплуатанта танкера «Волгонефть-212», к административной ответственности за то, что суда класса «река—море» находились в Керченском проливе вблизи порта Кавказ после даты завершения навигации

Прокуратура привлекла ЗАО «Волгатранснефть», судовладельца танкера «Волгонефть-239», а также ООО «Кама Шиппинг», эксплуатанта танкера «Волгонефть-212», к административной ответственности за то, что суда класса «река—море» находились в Керченском проливе вблизи порта Кавказ после даты завершения навигации

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

