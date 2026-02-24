Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volkswagen Group Фото: Volkswagen Group

На днях марка Volkswagen отметила с той долей торжественности, которая уместна в нынешних условиях, 50-летие Golf GTI — первого хот-хетча в мире, доказавшего, что спортивным может быть и маленький хетчбэк, при этом цена его останется сопоставима с ценой семейного седана.

В 1975 году VW, может быть, и не терпел таких убытков, как сегодня, и не был вынужден закрывать заводы, но время тоже было непростое. За два года до того разразился нефтяной кризис, и для автомобилестроения всего мира больше стоял вопрос топливной экономичности, нежели реализации спортивных проектов. Но VW решился, и на свет появилась модель GTI. 110-сильный двигатель разгонял машину до 192 км/ч и разгонял до «сотни» всего за 9,1 секунды — для того времени и для тех денег отличный показатель.

В честь полувекового юбилея компания отреставрировала самый экстремальный из всех своих Golf GTI. Эта модель была построена в единственном экземпляре в 2007 году и своей конструкцией как бы напоминает о былом могуществе Volkswagen и о той коллекции брендов, которые ему принадлежат. Итак, хетчбэк оснащен установленным не под передним капотом, а посередине кузова турбированным шестилитровым двигателем W12, развивающим 650 л. с., позаимствованным у Bentley Continental GT. Разгон с места до «сотни» занимает 3,7 секунды. Расчетная максимальная скорость — 325 км/ч.

Тяга передается на задние колеса через шестиступенчатую автоматическую трансмиссию от Volkswagen Phaeton — если помните, была у марки из Вольфсбурга попытка зайти на премиальный рынок с помощью этого седана. «Заряженный» хетчбэк также имеет передние тормоза от Audi RS4, а сзади тормозную систему от Lamborghini Gallardo. То есть в автомобиле нет ничего разве что от Bugatti или от Porsche — марок, которые тоже входят в Volkswagen Group. Ну, или нам об этом не говорят.

Когда-то Golf GTI задумывался как разовая акция, всего должно было быть выпущено 5 тыс. автомобилей. Но история его не закончена и спустя полвека.

Дмитрий Гронский