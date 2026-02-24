Время выживать

Умные часы тоже могу быть инструментом внешней мотивации. Новые T Rex Ultra 2 бренда Amazfit выглядят, скорее, как снаряжение, нежели носимая электроника. Массивный восьмиугольный корпус из титанового сплава Grade 5 с сапфировым стеклом дают строгое ощущение — перед тобой инструмент для тех, кто бегает трейлы, лезет в горы, испытывает себя в стихиях. Скорее всего, от степени выживаемости этого гаджета зависит жизнь его владельца. Такие представления вызывают эти смарт-часы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amazfit T-Rex Ultra 2 Фото: Amazfit T-Rex Ultra 2

В корпусе разработчики разместили аккумулятор емкостью 870 мАч. В сберегающем режиме он обеспечит месяц автономной работы: в самом производительном, с точным GPS, до 50 часов, обещает вендор. Похоже, флагман Amazfit намерен соперничать с Garmin и другими профессиональными аутдор-версиями.

Стиль в этом случае имеет второстепенное значение. И это заметно по ремешку T Rex Ultra 2. Довольно комфортный для кожи и долгого ношения материал выглядит как версия от игрушечных часов. Эффект дополняют красные вставки, которые будто нарочно не сочетаются с цветом металла.

Качество картинки круглого 1,5 дюймового AMOLED дисплея хорошее. В пике яркость добирается до отметки в 3000 нит, подсчитали создатели часов. Редкое зимнее солнце читаемость информации с экрана не снизило. Было комфортно.

А вот выводимый на него интерфейс Zepp OS оставил смешанные впечатления. С одной стороны, оболочка богата функциями и настройками. С другой, сразу после активации устройства я отметил редкие лаги. Какой-то закономерности их появления не нашел. Надеюсь, с обновлением прошивки все сгладится.

Аппаратная начинка проявила себя отлично, в частности, речь о датчике BioTracker 6.0. Именно он отвечает за измерение пульса, кислорода в крови, стресса, температуры кожи и трекинг сна. На основе показателей его сенсоров пользователь получает фирменную метрику BioCharge. Это что то вроде запаса энергии организма.

Плюс к этому в часах есть больше 180 спортивных режимов, продвинутые функции для бега, офлайн карты, поддержка погружений до 45 м и 64 ГБ для карт и музыки. Часы будто провоцируют — собирайся и беги на природу, минимум на двое суток.

Александр Леви