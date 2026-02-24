Компании меряются обедами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В Big Tech — эпоха увольнений: корпорации повсеместно ужесточают стандарты производительности. Сотрудникам то и дело урезают льготы, например, абонементы в тренажерный зал, стипендии или командировки. Но бесплатный обед — одна из немногих привилегий, которая не только сохраняется, но и растет, пишет Business Insider.

В офисе Цукерберга на Манхэттене сотрудники выстраиваются в очередь за средиземноморской бараниной с мятой и гранатовой патокой, а потом выбирают десерт, например, мусс из груши или свежей смородины. В штаб-квартире инвестиционной компании KKR ланч всегда разнообразный, позиции в меню ротируются, а у бариста можно взять кофе или смузи.

В Google давний стандарт с бесплатными обедами — в течение месяца сотрудники могут попробовать блюда любой кухни мира. Конечно, есть исключения. В Microsoft большинство офисов не предлагают бесплатную еду, Apple субсидирует питание, Amazon не кормит всех сотрудников, но выдает, например, бесплатные бананы.

Соблазнить вкусным питанием на работе дешевле, чем предлагать бонусы или опционы. Высококлассный обед дает удивительно хороший результат: он мгновенно поднимает моральный дух и побуждает сотрудников больше взаимодействовать с командой. Кроме того, бесплатные закуски сдерживают работников от ухода из офиса на перерыв.

Данные опроса Международной ассоциации кейтерингов в 2023 году показали, что почти половина предприятий зарабатывают в основном на корпоративном питании. Крупные игроки говорят, что такие заказы превзошли выручку от свадеб и будут основным драйвером рынка, который к 2027 году превысит $103 млрд.

Еда стала стратегической визитной карточкой. Технологические фирмы выделяют кулинарные преимущества в своих рекрутинговых материалах. Борьба за таланты обостряется, а еда в офисе, по словам сотрудников компаний, отражает отношение компании к персоналу.

Яна Лубнина