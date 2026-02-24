Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Кирсанова / Фотобанк Лори Фото: Наталия Кирсанова / Фотобанк Лори

В советской традиции Грузия считалась родиной долгих тостов и потешного акцента. Реальность была куда суровее. Грузия, лежащая в центре вечно неспокойного Кавказа, воевала почти постоянно. Хинкали породила война: то ли с кочевниками Чингисхана в XIII веке, то ли с персами в XVIII, тут мнения делятся.

Мешочек из теста с рубленым мясом и горячим бульоном был лучшим блюдом для выздоравливающих раненых. И не только для них. В более спокойные времена хинкали обрели популярность, разнообразив начинки: с говядиной, бараниной, тыквой, картошкой, сыром…

Главное — крепкий хвостик, за который держат хинкали во время еды, и количество складок на тесте. В идеальном продукте их должно быть ровно 28. Генсек Хрущев, по слухам, технологию не оценил: узнав, что хвостики от хинкали грузины выбрасывают, он запретил поставлять в республику муку высшего сорта во имя экономии. Но за хинкали об этом думать не стоит: ведь щедрость грузинского застолья — отнюдь не легенда.

Павел Шинский