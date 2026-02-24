24 февраля станут известны четыре клуба, которые выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. В центре внимания неожиданно оказался норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт», который в первой встрече на своем поле обыграл миланский «Интер» (3:1). Хватит ли этого, чтобы лишить итальянского гранда play-off Лиги чемпионов? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Будё-Глимт» уже называют «норвежской "Барселоной"» и не просто так. Северяне периодически удивляют, огорчая лидеров европейского футбола. А в этом году на стадии общего этапа Лиги чемпионов они обыграли не кого-нибудь, а «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико». Так что победа над «Интером» в первом матче — вроде как и не сенсация.

Даже букмекеры считают, что после такого задела шансы команд на выход в следующую стадию равны. Эксперты отмечают невероятную сыгранность футболистов «Будё-Глимта». Этим восхищается и экс-игрок «Спартака» Никита Баженов:

«Они просто идут через центр, это такое самоубийство в принципе. И длинных передач совершенно нет. То есть даже под давлением всегда у них "треугольники", вообще, чего у них только нет. Мне кажется, они прямо реально живут вместе и до такой степени чувствуют друг друга, что на поле это видно».

К тому же в воротах «Будё-Глимта» играет российский голкипер Никита Хайкин, который нередко спасает команду, казалось бы, от неминуемых голов. Нелишним будет упомянуть о стоимости состава. Норвежский клуб по этому показателю — один из самых скромных в Лиге чемпионов, €57 млн. На этом фоне несколько зловеще выглядит цена футболистов «Интера» — €666 млн. Конечно, многие хотят, чтобы «Будё-Глимт» продолжил свой путь в турнире, отметил футбольный эксперт Павел Яковлев:

«Они просто играют в футбол, который им нравится самим. Это видно на поле. Все мячи были забиты с потрясающей комбинацией. Тут нет никаких стандартов, отскоков. Розыгрыши проведены просто здорово, отличное взаимопонимание у игроков. Норвежская сказка продолжается. Хотелось бы, чтобы так было и дальше».

Еще одна пара клубов, где остаются вопросы по поводу play-off, это «Атлетико»—«Брюгге». Дело в том, что ранее команды выдали результативную ничью (3:3). Причем парни Диего Симеоне упускали преимущество дважды, сначала ведя в счете 2:0, а потом 3:2. Но все-таки делаем скидку на тот факт, что первая встреча проходила в Бельгии, а 24 февраля команды сойдутся в Мадриде. И не просто так букмекеры считают, что шансы «Атлетико» на выход в 1/8 финала выше почти в четыре раза. С таким раскладом согласен футбольный аналитик Константин Клещёв:

«Ничья в предыдущей встрече не должна вводить никого в заблуждение. "Атлетико" — явный фаворит в этой паре. Команды похожи друг на друга нестабильностью. Те времена, когда говорили о мадридском клубе, уже давно прошли. Но в ответном матче, мне кажется, на стороне "Атлетико" будут колоссальный опыт и поддержка трибун. На своем поле он по-прежнему столь же грозен».

В остальных встречах 24 февраля никаких сюрпризов не ожидается. Дело в том, что ранее «Байер» обыграл на выезде греческий «Олимпиакос» со счетом 2:0 и вряд ли на своем стадионе уступит это преимущество. «Ньюкасл», в свою очередь, вообще разгромил в Баку «Карабах» (6:1).

Так что для нейтрального болельщика ответить на вопрос, что смотреть, будет очень просто, так как самые интересные матчи разнесены по времени. В 20:45 стартует встреча «Атлетико»—«Брюгге», а 23:00 прозвучит стартовый свисток в матче «Интер»— «Будё-Глимт». 25 февраля определиться будет сложнее, так как в одно время играют ПСЖ—«Монако», «Реал—«Бенфика» и «Ювентус»—«Галатасарай». Но это уже совсем другая история.

