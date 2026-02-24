«Средство может быть гораздо эффективнее светотерапии или мелатонина»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Японские ученые разработали препарат, способный перезагрузить биологические часы. Они обнаружили, что особое низкомолекулярное соединение активирует ген, который влияет на работу циркадных ритмов, регулирующих режимы сна и бодрствования.

В ходе экспериментов на мышах однократный прием вещества сократил этот период перестройки биологических часов с семи до четырех дней. Ученые предполагают, что разработка может стать прототипом умного лекарства для борьбы с джетлагом, классическим или социальным, который возникает, когда ваши ритмы не совпадают с расписанием и с распорядком жизни ваших коллег.

Ученые подчеркивают, что средство может быть гораздо эффективнее привычных светотерапии или мелатонина. Еще один интересный факт, на который обращают внимание исследователи: перелеты с запада на восток вызывают больше сбоев в организме и даются тяжелее молодым людям, чем тем, кому за 60. А три года назад американские ученые нашли другую формулу для борьбы с джетлагом. Это пища, а не свет. По их мнению, в дни, когда вам предстоит долгий изматывающий перелет со сменой часовых поясов, следует плотно позавтракать, но отказаться от ужина.

Анна Кулецкая