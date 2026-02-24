В Оренбурге произошло ДТП с участием семи автомобилей

Во вторник, 24 февраля, произошло ДТП на 10 км 350 м Загородного шоссе в Оренбурге, сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, столкнулись семь автомобилей: грузовой автомобиль «Мерседес», «Джили», «ГАЗ», «КИА», «Шкода», «Чери» и «Хендай». В результате аварии в медицинское учреждение доставлены водитель и пассажир автомобиля «КИА», несовершеннолетний пассажир автомобиля «Джили».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева