В Петербурге простились с вокалистом Shortparis Николаем Комягиным

В Феодоровском соборе прошло прощание с фронтменом группы Shortparis Николаем Комягиным. Проводить в последний путь ушедшего в 39 лет артиста пришло более тысячи человек, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

К началу гражданской панихиды очередь растянулась на 300 метров от собора, позже количество людей увеличивалось, удлиняя хвост очереди. Среди пришедших были в том числе родственники господина Комягина, участники группы, друзья, менеджер Shortparis Марина Косухина. Аудитория фанатов, пришедших проститься, преимущественно молодая, хотя на панихиду пришло и заметное количество взрослых слушателей.

Гроб в соборе стоял закрытый. Сотрудники церкви и ритуальной службы просили пришедших обойтись без фото и видеосъемки. «Коля не любил фотографироваться»,— поясняли они. Как рассказали служащие Феодоровского собора корреспонденту «Ъ Северо-Запад», отпевание прошло в этом же соборе, но раньше, без лишних глаз.

Гроб из церкви вынесли под аплодисменты и плач фанатов. Часть пришедших скандировала «спасибо», когда увидела вышедших из храма родственников. Николая Комягина похоронят сегодня на Смоленском кладбище.

Фронтмен группы Shortparis ушел из жизни 20 февраля. По информации журналистки и блогера Ксении Собчак, артисту стало плохо после тренировки по боксу, у него не выдержало сердце.

Полина Пучкова