Проект велопешеходного моста в Угличе получил заключение экспертизы

Проект строительства велопешеходного моста, который свяжет нижнюю набережную с Волжской набережной в Угличе Ярославской области, получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация отражена в едином государственном реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз велопешеходного моста в Угличе

Фото: Правительство Ярославской области Эскиз велопешеходного моста в Угличе

Фото: Правительство Ярославской области

Проектную документацию готовил областной «Проектный институт». Застройщиком выступает администрация городского поселения Углич. Согласно данным с портала госзакупок, контракт на строительство заключен с московским АО «Подводно-технический трест» и находится на исполнении с августа 2025 года. Его цена 39,5 млн руб. Дата окончания исполнения контракта — 12 мая 2026 года.

Мост станет частью прогулочной зоны, которая протянется вдоль Волжской набережной от церкви Флора и Лавра до парка Победы. В рамках проекта будут созданы новые тротуары, велодорожки, современные системы освещения и благоустроенные места для отдыха.

Алла Чижова