Депутаты Ульяновской области предлагают запретить продажу вейпов

На рассмотрение заксобрания Ульяновской области внесен законопроект о запрете продажи вейпов и иных видов электронных сигарет. Документ размещен 19 февраля на странице законопроектов официального портала Законодательного собрания.

Законопроект инициирован и подготовлен девятью депутатами фракции «Единая Россия». Среди них руководитель исполкома реготделения партии, вице-спикер Константин Долгов, зампред комитета по соцполитике, главврач регионального Клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Беззубенков, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Марина Беспалова и др.

Депутаты предлагают установить на территории региона с 1 октября 2026 года запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции «в качестве дополнительной меры, направленной на охрану здоровья граждан».

В пояснительной записке они отмечают, что рост популярности вейпов — «тенденция, несущая реальные риски для здоровья населения». Ссылаясь на данные открытых источников, инициаторы законопроекта подчеркивают, что в России увеличивается общее количество случаев острого отравления никотином, вейп-ассоциированного повреждения легких, расстройств центральной нервной системы, аллергических реакций и других осложнений, особенно у подростков. В большинстве вейпов используют солевые заправки, в которых концентрация никотина более высокая, при «парении» он моментально всасывается в кровь. В результате приобретается никотиновая зависимость на уровне курильщика с многолетним стажем, поясняют авторы законопроекта.

Под запрет также попадают устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы (за исключением медизделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ), отмечается в пояснительной записке.

Сергей Титов, Ульяновск