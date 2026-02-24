В Самаре оператора связи оштрафовали за пропуск звонка мошенников

По постановлению прокуратуры Красноглинского района Самары оператора связи оштрафовали на 600 тыс. руб. Об этом сообщает надзорное ведомство Самарской области.

Как уточняют в региональной прокуратуре, в феврале прошлого года оператор связи пропустил в свою сеть вызов с абонентского номера, не проведя его верификацию. Из-за этого женщина стала жертвой телефонных мошенников.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по направлению в систему обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования).

Руфия Кутляева