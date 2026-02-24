Песков рассказал о главных изменениях в российском обществе за четыре года СВО

Россия и граждане страны очень сильно изменились с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Россия и россияне действительно очень сильно изменились за последние четыре года»,— сказал господин Песков. По его словам, произошли «феноменальная консолидация общества» вокруг президента, а также «созревание общества».

Пресс-секретарь заявил, что за время проведения специальной военной операции Россия пересмотрела многие международные процессы, а также свои отношения с зарубежными партнерами и международными организациями. Господин Песков убежден в том, что последние четыре года были важными в истории России.