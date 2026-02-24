«Чемпионат мира по футболу может быть сорван»

Убийство мексиканскими войсками Немесио Рубена Осегеры Сервантеса, главаря самого мощного наркокартеля страны, вызвавшее волну насилия в стране, остается в центре внимания мировых медиа. И если в самой Мексике решению властей аплодируют, то за пределами ее рассуждают о последствиях этого события, опасаясь долгосрочной дестабилизации в стране и проблем, которыми вся эта ситуация угрожает чемпионату мира по футболу, который пройдет в том числе и в Мексике летом этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдат мексиканской армии возле сожженного автобуса в штате Морелия

Фото: Armando Solis / AP Солдат мексиканской армии возле сожженного автобуса в штате Морелия

Фото: Armando Solis / AP

The Guardian (Лондон, Великобритания) После убийства наркобарона Мексика взорвалась, а беспокойство по поводу безопасности на чемпионате мира растет Многие в Мексике задаются вопросом о том, какие меры будут приняты правительством в том, что касается безопасности в преддверии чемпионата мира… Их решение… отрубить голову змее может привести к долгосрочной нестабильности, дестабилизирующей регион… Воскресные кадры (уличного насилия.— “Ъ”) распространились по соцсетям, шокировав зрителей по всему миру, в том числе, возможно, болельщиков Южной Кореи, Колумбии, Уругвая и Испании, которые планируют приехать в Халиско, чтобы поболеть за свои команды.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Убийство Эль Менчо вызвало всепоглощающий страх на фоне вспышки насилия в Мексике Убийство Немесио Рубена Осегеры Сервантеса, лидера мексиканского картеля «Новое поколение Халиско», вызвало волну насилия по всей стране, погрузив некоторые регионы в хаос… Для тех, кто оказался в эпицентре событий, скорость распространения хаоса стала напоминанием о масштабах влияния картелей… Грядущий чемпионат мира по футболу… создает дополнительные проблемы для Мексики.

The New York Post (Нью-Йорк, США) Ваши весенние каникулы в Мексике стали еще более опасными — и даже чемпионат мира по футболу может быть сорван Американцам следует задуматься об отмене планов провести весенние каникулы в Мексике теперь, когда в Пуэрто-Вальярта вспыхнуло развязанное картелями насилие после убийства самого жестокого в стране наркобарона Эль Менчо… Насилие может сказаться даже на чемпионате мира по футболу этим летом… Но реальная опасность заключается в вакууме власти, который теперь возник в мексиканском преступном мире.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Как наркокартели терроризируют Мексику — и теперь ставят под угрозу чемпионат мира по футболу Один из самых могущественных наркобаронов Мексики мертв. Для президента Шейнбаум удар по Эль Менчо — триумф. Но долговременным этот триумф станет только в том случае, если она победит в борьбе с мафией в собственных рядах. Грозит ли теперь Мексике многомесячная волна насилия? Это вопрос, который, вероятно, задает себе большинство мексиканцев. На первый взгляд, смерть могущественнейшего наркобарона страны является триумфом президента… Однако если нападения продолжатся или перерастут в войну между гангстерами и государством, поддержка популярного президента может рассыпаться. Проведение чемпионата мира по футболу в Мексике также может оказаться под угрозой.

El Universal (Мехико, Мексика) Эль Менчо: Трамп подверг Мексику испытанию… и Мексика прошла его Послание Мексики Трампу было таким: если у вас есть конкретный объект (среди наркобаронов.— “Ъ”), по которому вы хотите нанести удар, дайте нам разведывательные данные, и мы проведем операцию. Проверьте нас. Правительство Мексики прошло проверку и одержало блестящую победу… Падение Эль Менчо сопровождалось волной жестокого насилия со стороны его преступной организации. Это было вполне предсказуемо. Президент Шейнбаум в корне изменила политику в сфере безопасности. Она отказалась от объятий и вернулась к стрельбе. Теперь у нее будет больше рычагов для переговоров с Трампом. И теперь она может начать очень непростой процесс ликвидации сетей вымогательства и убийств, созданных этой преступной организацией, которая охватила почти все сферы экономики, терроризируя тысячи и тысячи граждан во многих частях страны. Ничего из этого не было бы возможно, если бы Эль Менчо продолжал разгуливать на свободе.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Николай Зубов