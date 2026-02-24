Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия с самого начала предприняла усилия для того, чтобы завершить конфликт с Украиной мирным путем. На сегодняшний день, по его словам, решение зависит от действий украинских властей.

«Мы продолжаем усилия по миру, наша позиция хорошо ясна, она последовательна. Сейчас все зависит от действий киевского режима»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В связи с наступлением четвертой годовщины боевых действий на Украине журналисты спросили Дмитрия Пескова, есть ли надежда на мирное разрешение конфликта. «Собственно эта надежда не покидала нас с самого начала. Вы знаете, что с самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем, было разработано соглашение. И тогда, после вмешательства Великобритании в этот мирный процесс, дело снова вернулось на военный трек»,— ответил он.

Лусине Баласян