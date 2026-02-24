Жительницу Самары приговорили к принудительным работам за повреждение автомобиля самокатом

Волжский районный суд Самары признал виновной жительницу Самары по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации надзорного ведомства, в мае в полицию обратился житель Волжского района с заявлением, что повредили его автомобиль BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевская в Южном городе. Незнакомая женщина причинила ему ущерб на сумму свыше 355 тыс. руб.

Полицейские установили, что злоумышленницей является 21-летняя жительница Самары. Она признала вину и пояснила, что в состоянии алкогольного опьянения не справилась с чувством агрессии, выхватила самокат у незнакомого подростка и несколько раз нанесла удары по ближайшему автомобилю. Родители несовершеннолетнего отказались от претензий к злоумышленнице. Причиненный потерпевшему ущерб подозреваемая выплатила в полном объеме в ходе расследования.

Подсудимой суд назначил наказание в виде двух лет принудительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Руфия Кутляева