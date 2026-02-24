Воронежская и Липецкая области лидируют в Черноземье в рейтинге качества жизни

Липецкая и Воронежская области вошли в топ-20 рейтинга российских регионов по качеству жизни в 2025 году. Они расположились на 10-й и 19-й строчках соответственно. Белгородская, Курская, Орловская и Тамбовская области заняли 28-ю, 32-ю, 42-ю и 45-ю позиции соответственно. Это следует из результатов исследования агентства РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом, Воронежская область с показателем 67,119 балла поднялась на одно место (ранее показатель составлял 66,065 балла). Липецкая и Тамбовская области остались на тех же местах. При этом оба региона за год увеличили свои рейтинговые баллы. Липецкая область в 2025 году набрала 64,939 пункта против 63,416 в 2024-м. В Тамбовской области показатель в 2025-м составил 56,325 балла, тогда как в 2024-м он достиг 54,353 балла. Белгородская область потеряла в рейтинге 15 позиций — в 2024-м регион получил 65,646 пункта, а в 2025-м — 61,792 пункта. Курская область расположилась на четыре позиции ниже (в 2024-м — 60,45 балла, в 2025-м — 59,671), Орловская — на шесть (55,887 пункта и 56,521 пункта соответственно).

Лидерами рейтинга в 2025 году, как и в 2024-м, остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. За год регионы незначительно увеличили свои показатели и достигли 84,459 балла, 84,211 балла и 81,842 балла соответственно.

При этом, согласно данным рейтинга Агентства стратегических инициатив за 2025 год, в топ-20 субъектов по качеству жизни в России вошли Белгородская область (13-я строчка, плюс четыре позиции относительно 2024-го) и Липецкая область (17-я строчка, плюс шесть позиций). Три первые позиции заняли Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Методология рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих качество жизни в субъектах Российской Федерации. Информационную базу составляют официальные данные Росстата, Министерства финансов, Федерального казначейства, Банка России и МВД России. В рамках расчета анализируется 66 показателей, сгруппированных в 11 направлений, отражающих ключевые аспекты качества жизни: доходы населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демография, экология и климат, здоровье и образование, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, состояние малого бизнеса, а также транспортная освоенность территории. Итоговое ранжирование субъектов осуществляется на основе интегрального рейтингового балла. Данный показатель формируется путем последовательного агрегирования баллов по группам, которые, в свою очередь, рассчитываются на основе баллов по входящим в них индикаторам. При подготовке рейтинга использовались последние доступные данные за 2023–2025 годы.

Кабира Гасанова