Приставы арестовали недвижимость челнинца из-за долга в 35 млн рублей
Судебные приставы Набережных Челнов арестовали залоговое имущество юридического лица из-за долга в 35 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Нежилое помещение, оформленное на супругу учредителя организации-должника, включили в перечень имущества, подлежащего взысканию.
Судебный пристав опечатал помещение. В настоящее время имущество арестовано и ожидает оценки. После определения рыночной стоимости его выставят на торги.