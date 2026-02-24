Судебные приставы Набережных Челнов арестовали залоговое имущество юридического лица из-за долга в 35 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану.

Приставы арестовали недвижимость челнинца из-за долга в 35 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Приставы арестовали недвижимость челнинца из-за долга в 35 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нежилое помещение, оформленное на супругу учредителя организации-должника, включили в перечень имущества, подлежащего взысканию.

Судебный пристав опечатал помещение. В настоящее время имущество арестовано и ожидает оценки. После определения рыночной стоимости его выставят на торги.

Анна Кайдалова