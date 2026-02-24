«Лента» объявила о консолидации технологических подразделений в IT-компанию

«Группа Лента» объединит свои технологические подразделения в IT-компанию Lenta tech. Ее гендиректором стал Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и IT «Группы Лента», сообщила пресс-служба компании.

«Выделение Lenta tech в отдельную компанию позволит перейти в единый контур работы с бизнесом, ускорит принятие решений и упростит взаимодействие между командами,— сообщил Сергей Сергеев. — Самостоятельное развитие Lenta tech также усилит технологический бренд “Группы Лента”».

По словам господина Сергеева, это поможет привлекать сильных специалистов в IT и создавать «понятные карьерные возможности в рамках крупной и устойчивой экосистемы».

В Lenta tech вошли дирекция по информационным технологиям, онлайн-дирекция, служба продвинутой аналитики, «HR Цифра», а также дирекция по цифровому маркетингу и лояльности. В «Группе Лента» сообщили, что объединение команд в одной структуре позволит сосредоточиться на развитии технологий, а также даст возможность быстрее запускать и масштабировать цифровые инициативы.