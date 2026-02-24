Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Он рассказал о главной цели СВО, отметил изменения в России за четыре года и прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новый раунд переговоров

Сроки нового раунда переговоров по Украине пока не согласованы.

В настоящий момент урегулирование ситуации на Украине зависит от киевского режима.

Россия сохраняет надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине. Москва предпринимала такие попытки с самого начала.

Годовщина СВО

СВО начиналась против киевского режима, а стала противостоянием России и Запада.

Цели СВО пока еще не достигнуты, поэтому спецоперация продолжается.

Главная цель СВО — обеспечение безопасности людей в Донбассе, которые раньше были в смертельной опасности.

Россия изменилась за четыре года. Это время было важным в жизни страны, оно навсегда останется в памяти людей.

С 2022 года у России «открылись глаза» на многие международные процессы и на дальнейшие отношения с некоторыми странами.

Расследование уголовного дела Павла Дурова

В Кремле знакомы с публикациями о расследовании причастности Дурова к содействию терроризму.

Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями. В мессенджере обнаруживается большое количество потенциально опасного контента, и на основе этого принимаются «целесообразные меры».

Вопрос блокировки мессенджера не входит в функции Кремля. Такие решения принимают соответствующие ведомства.

Данные СВР о поставке ядерного оружия Украине

Информация Службы внешней разведки (СВР) о готовящейся поставке Великобританией и Францией ядерного оружия Украине будет принята во внимание в ходе переговоров по Украине.

Эта информация является вопиющим нарушением международного права.

График Путина

Владимир Путин примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга.

Президент также примет участие в заседании коллегии ФСБ.

Мария Ежовкина