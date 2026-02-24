Песков о недостигнутых целях СВО, новом раунде переговоров и уголовном деле Дурова
Песков: в Кремле не принимают решение о блокировке Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Он рассказал о главной цели СВО, отметил изменения в России за четыре года и прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Новый раунд переговоров
- Сроки нового раунда переговоров по Украине пока не согласованы.
- В настоящий момент урегулирование ситуации на Украине зависит от киевского режима.
- Россия сохраняет надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине. Москва предпринимала такие попытки с самого начала.
Годовщина СВО
- СВО начиналась против киевского режима, а стала противостоянием России и Запада.
- Цели СВО пока еще не достигнуты, поэтому спецоперация продолжается.
- Главная цель СВО — обеспечение безопасности людей в Донбассе, которые раньше были в смертельной опасности.
- Россия изменилась за четыре года. Это время было важным в жизни страны, оно навсегда останется в памяти людей.
- С 2022 года у России «открылись глаза» на многие международные процессы и на дальнейшие отношения с некоторыми странами.
Расследование уголовного дела Павла Дурова
- В Кремле знакомы с публикациями о расследовании причастности Дурова к содействию терроризму.
- Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями. В мессенджере обнаруживается большое количество потенциально опасного контента, и на основе этого принимаются «целесообразные меры».
- Вопрос блокировки мессенджера не входит в функции Кремля. Такие решения принимают соответствующие ведомства.
Данные СВР о поставке ядерного оружия Украине
- Информация Службы внешней разведки (СВР) о готовящейся поставке Великобританией и Францией ядерного оружия Украине будет принята во внимание в ходе переговоров по Украине.
- Эта информация является вопиющим нарушением международного права.
График Путина
- Владимир Путин примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга.
- Президент также примет участие в заседании коллегии ФСБ.