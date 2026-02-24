Автобус ООО «Самара Авто Газ» сбил девочку в Красноглинском районе

Автобус ООО «Самара Авто Газ», работающий на маршруте №67, сбил девочку на пешеходном переходе в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ДТП произошло 24 февраля, в 08:20 (MSK+1). Водитель 1979 года рождения, управляя автобусом МАЗ, допустил наезд на девочку 2014 года рождения. Ребенка с места ДТП доставили в медучреждение.

По предварительной информации, школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Евгений Чернов