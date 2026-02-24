«Тихий час» вносят в рабочий график

Увольнение за сон на работе — повод пойти в суд. В Нью-Йорке пройдет разбирательство по делу младшего аналитика инвестбанка Centerview Partners. Сотрудница кредитной организации заявляет, что сон ей прописал психолог из-за тревожных расстройств. Банк даже пошел ей навстречу, предложив ночной график, но потом все равно уволил. Можно ли спать на работе в России? И почему бизнес расширяет зоны отдыха в офисах? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Лучший способ мотивировать сотрудников — дать им поспать на работе. Зоны отдыха помогают бороться с выгоранием у сотрудников и топ-менеджеров. На этом стоят HR-специалисты и сомнологи. Недосып негативно влияет на экономику, это уже доказанный факт. По данным Роттердамской школы менеджмента, «тихий час» сберегает компаниям миллиарды. Убытки от одного невыспавшегося сотрудника якобы составляют минимум €2 тыс. ежегодно.

Но российский бизнес пока осторожно трансформирует офисы, заметил IT-директор ГК «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов:

«У нас нет зоны, где можно поспать. Здоровый сон должен быть в ночное время. Кроме того, "тихий час" днем должен быть суперкоротким, люди не всегда за этим могут следить. Поэтому в нашей климатической зоне такая история работать не будет.

Сейчас избыток кадров на рынке труда, часть позиций компании сокращают. Поэтому, с точки зрения работодателя, люди будут работать, потому что им дадут такую возможность, а не потому, что есть диванчик, на котором можно поваляться и поспать».

Понятие power nap, короткий дневной сон на 15-20 минут, пришло в корпоративную культуру еще в девяностых, но до России дошло с опозданием лет на 15. Кресла-груши, гамаки, капсулы сна и даже норы есть в офисах «Яндекса», Mail.ru, Ozon, «Авито», «Ростелекома» и «Сбера». Список таких компаний расширяется, но медленно. Кроме того, чтобы поспать, нужно сначала хорошо поработать, подчеркнул главный архитектор Dodo Brands Олег Кулик:

«Мы допускали возможность, что кто-то из наших сотрудников может остаться в офисе, чтобы переночевать. Для этого можно предусмотреть удобные подвесные кресла, диванчики. Именно по этой причине у нас есть и душевые кабины. Это не означает, что можно специально прийти в офис, чтобы поспать.

Но если человека клонит ко сну после обеда, то пусть он лучше полчаса или 15 минут подремлет, и остальное время эффективно поработает. Ничего в этом плохого нет. Если человек результатов не дает, не сон будет являться причиной для увольнения».

За «тихий час» на работе в России, оказывается, уволить нельзя. Но спать можно только в обеденный перерыв, пояснил директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин:

«В законе указано, что если сотрудник находился пьяным на рабочем месте, то его можно за это уволить. А спать не возбраняется. По крайней мере, компания не сможет сразу уволить человека, даже если он делает это в рабочее время. Если подобное повторяется неоднократно, то это можно расценивать как грубое нарушение. Вот это уже наказывается».

37% россиян, как показывают данные соцопроса портала «Работа.ру», недовольны своим офисом. Большинство респондентов не устраивает неудобная мебель, отсутствие тихих мест и дефицит свободного пространства. Одни хотят больше зелени, другие — работать стоя, а лучше лежа. Но гибкие пространства для короткого сна на работе чаще позволяют организовать креативные индустрии. И сотрудники этим активно пользуются, поделился президент коммуникационной группы TWIGA Александр Оганджанян:

«У нас всегда есть релакс-зоны, в которых человек может отключиться. Там, например, расположены большие диваны. Кроме того, в процессе каких-то больших тендеров, когда времени не хватает, команды часто остаются допоздна, и для них тоже нужно создавать возможности для отдыха. У нас был гамак, люди записывались, чтобы так заночевать.

В последнее время в связи с удаленной работой это меньше востребовано, как мне кажется. Но это все равно есть, будем такое поддерживать. Нам нравятся молодые креативные люди, которые готовы жить на работе».

Но жизнь на работе, как показывает японская практика, когда капсулы для сна стоят практически в каждом офисе, привела к демографической катастрофе. В Стране восходящего солнца неформальный график «9х9х6», шестидневка с 9.00 до 21.00, дал сбой. Токио вводит постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Пилотный проект уже тестируют на госслужащих.

Аэлита Курмукова