Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тихий час» вносят в рабочий график

Как ко сну в офисе относится бизнес в России

Увольнение за сон на работе — повод пойти в суд. В Нью-Йорке пройдет разбирательство по делу младшего аналитика инвестбанка Centerview Partners. Сотрудница кредитной организации заявляет, что сон ей прописал психолог из-за тревожных расстройств. Банк даже пошел ей навстречу, предложив ночной график, но потом все равно уволил. Можно ли спать на работе в России? И почему бизнес расширяет зоны отдыха в офисах? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Лучший способ мотивировать сотрудников — дать им поспать на работе. Зоны отдыха помогают бороться с выгоранием у сотрудников и топ-менеджеров. На этом стоят HR-специалисты и сомнологи. Недосып негативно влияет на экономику, это уже доказанный факт. По данным Роттердамской школы менеджмента, «тихий час» сберегает компаниям миллиарды. Убытки от одного невыспавшегося сотрудника якобы составляют минимум €2 тыс. ежегодно.

Но российский бизнес пока осторожно трансформирует офисы, заметил IT-директор ГК «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов:

«У нас нет зоны, где можно поспать. Здоровый сон должен быть в ночное время. Кроме того, "тихий час" днем должен быть суперкоротким, люди не всегда за этим могут следить. Поэтому в нашей климатической зоне такая история работать не будет.

Как недосып отражается на общем уровне эффективности труда

Сейчас избыток кадров на рынке труда, часть позиций компании сокращают. Поэтому, с точки зрения работодателя, люди будут работать, потому что им дадут такую возможность, а не потому, что есть диванчик, на котором можно поваляться и поспать».

Понятие power nap, короткий дневной сон на 15-20 минут, пришло в корпоративную культуру еще в девяностых, но до России дошло с опозданием лет на 15. Кресла-груши, гамаки, капсулы сна и даже норы есть в офисах «Яндекса», Mail.ru, Ozon, «Авито», «Ростелекома» и «Сбера». Список таких компаний расширяется, но медленно. Кроме того, чтобы поспать, нужно сначала хорошо поработать, подчеркнул главный архитектор Dodo Brands Олег Кулик:

«Мы допускали возможность, что кто-то из наших сотрудников может остаться в офисе, чтобы переночевать. Для этого можно предусмотреть удобные подвесные кресла, диванчики. Именно по этой причине у нас есть и душевые кабины. Это не означает, что можно специально прийти в офис, чтобы поспать.

Но если человека клонит ко сну после обеда, то пусть он лучше полчаса или 15 минут подремлет, и остальное время эффективно поработает. Ничего в этом плохого нет. Если человек результатов не дает, не сон будет являться причиной для увольнения».

За «тихий час» на работе в России, оказывается, уволить нельзя. Но спать можно только в обеденный перерыв, пояснил директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин:

«В законе указано, что если сотрудник находился пьяным на рабочем месте, то его можно за это уволить. А спать не возбраняется. По крайней мере, компания не сможет сразу уволить человека, даже если он делает это в рабочее время. Если подобное повторяется неоднократно, то это можно расценивать как грубое нарушение. Вот это уже наказывается».

Мировой рынок труда переживает неуверенность и выгорание

37% россиян, как показывают данные соцопроса портала «Работа.ру», недовольны своим офисом. Большинство респондентов не устраивает неудобная мебель, отсутствие тихих мест и дефицит свободного пространства. Одни хотят больше зелени, другие — работать стоя, а лучше лежа. Но гибкие пространства для короткого сна на работе чаще позволяют организовать креативные индустрии. И сотрудники этим активно пользуются, поделился президент коммуникационной группы TWIGA Александр Оганджанян:

«У нас всегда есть релакс-зоны, в которых человек может отключиться. Там, например, расположены большие диваны. Кроме того, в процессе каких-то больших тендеров, когда времени не хватает, команды часто остаются допоздна, и для них тоже нужно создавать возможности для отдыха. У нас был гамак, люди записывались, чтобы так заночевать.

В последнее время в связи с удаленной работой это меньше востребовано, как мне кажется. Но это все равно есть, будем такое поддерживать. Нам нравятся молодые креативные люди, которые готовы жить на работе».

Как топ-менеджеры справляются с переутомлением

Но жизнь на работе, как показывает японская практика, когда капсулы для сна стоят практически в каждом офисе, привела к демографической катастрофе. В Стране восходящего солнца неформальный график «9х9х6», шестидневка с 9.00 до 21.00, дал сбой. Токио вводит постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Пилотный проект уже тестируют на госслужащих.

Аэлита Курмукова

Новости компаний Все