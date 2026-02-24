ФТС России сообщила о пресечении контрабанды госнаград времен СССР в Китай

Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду государственных наград и культурных ценностей времен СССР в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, на таможне изъяли 455 госнаград, 37 архивных документов, бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова. 292 награды были выпущены более полувека назад. Среди них — медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы» и другие. Стоимость предметов превышает 600 тыс. руб.

Товары попытался вывезти за границу гражданин России, уточнили в ФТС. Таможенники остановили его в «зеленом коридоре» во время выборочного контроля. Мужчина пояснил, что все изъятые предметы — часть его коллекции. Однако документы о законном приобретении он не предоставил. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК). По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.