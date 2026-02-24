Башкирия заняла 23 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Башкирия по итогам 2025 года заняла 23 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, сообщает «РИА Рейтинг». В республике рейтинговый балл по итогам прошлого года составил 62,92 балла. Это на 0,27 балла меньше, чем в 2024 году, когда балл составлял 63,19 балла, а регион находился на 22-м месте.

Первые места в рейтинге занимают Москва (84,46 балла), Санкт-Петербург (84,21 балла) и Московская область (81,84 балла). На последних местах — Тыва (31,04 балла), Ингушетия (35,94 балла) и Еврейская автономная область (38,92 балла).

Рейтинг составили на основе комплексного учета 66 индикаторов, которые оценивали фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Так, учитывался уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология, социальное и экономическое развитие, уровень развития малого и среднего предпринимательство и так далее. На их основе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Майя Иванова