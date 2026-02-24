Депутаты призвали ввести в школах Екатеринбурга рытье блиндажей и стрельбу из АК

В школах Екатеринбурге помимо чтения уральских сказов писателя Павла Бажова и «разглядывания малахита» необходимо ввести уроки по обращению с оружием в блиндаже, который «дети сами и выкопают», заявил депутат гордумы Станислав Киселев («Единая Россия»; ЕР) на очередном заседании. «Если вдруг на их долю выпадет по-настоящему копать эти блиндажи и стрелять из оружия, чтобы они только вспомнили, будучи взрослыми, как это делать»,— пояснил он.

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Господин Киселев, который в 2024 году заключил контакт с отрядом БАРС и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО), подчеркнул, что большую часть необходимых для боевых действий навыков он приобрел на занятиях в военно-патриотическом клубе в детстве. «Может они меня и спасали не раз. Надо не только тепличные условия создавать детям, но и в реальные условия их помещать»,— призвал депутат.

Его поддержал депутат Александр Колесников (ЕР), отметив, что умение обращаться с автоматом Калашникова (АК) является «вообще нормальной темой, хотя бы для саморазвития». «А строевая подготовка еще для осанки и для координации движения, девочкам тоже не помешает. Нормальная тема, не надо военную тематику отвергать»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев