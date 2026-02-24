В Татарстане суд назначил строительной компании «Грэйтстрой» штраф в размере 100 млн руб. за совершение коррупционного нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Стройкомпанию из Татарстана оштрафовали на 100 млн за коррупцию

Установлено, что учредитель компании в интересах компании передал посреднику 55 млн руб. для дальнейшей передачи налоговой. Деньги предназначались для снижения суммы налоговой задолженности, выявленной по итогам проверки.

В отношении юридического лица было возбуждено дело по ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).

Уголовное дело по статьям о посредничестве во взяточничестве и даче взятки находится на стадии предварительного расследования.

По информации Rusprofile, ООО «Грэйтстрой» основано в 2011 году в Казани и занимается строительством зданий. Компания находится в процессе банкротства. В 2024 году ее выручка составила 725,7 млн руб., компания завершила период с убытком в 76,4 млн руб.

Анна Кайдалова