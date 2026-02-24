Нижегородские производители напитков и бетона будут развивать промтуризм

ООО «Витан-НН» (производитель напитков) и ООО «Лобас-НН» (производитель бетонной продукции) стали первыми партнерами из Нижегородской области в рамках образовательной программы по промышленному туризму. Как сообщили в региональной Торгово-промышленной палате, на базе этих компаний начнется практическая реализация маршрутов.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Образовательный проект реализуют ТПП РФ, Агентство стратегических инициатив и Агентство бизнес-коммуникаций. Региональные кураторы станут связующим звеном между федеральной программой и местными инициативами. Специалисты ТПП в свою очередь будут помогать в продвижении промтуризма.

Галина Шамберина