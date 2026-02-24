Депутаты пермской гордумы одобрили изменения бюджета на 2026–2028 годы

Сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рассмотрели вопрос об изменении параметров бюджета на 2026–2028 годы. Как рассказала первый заместитель главы города Перми Яна Фурман, проект решения предусматривает уточнение основных параметров бюджета в трехлетнем периоде. Предлагается уменьшить план по доходам в 2026 году на 970,5 млн руб., исходя из фактических поступлений за 2025 год, уточнила госпожа Фурман. Кроме того, проектом бюджета предусмотрено уменьшение расходов бюджета в 2026 году на 778 млн руб. и одновременно их увеличение в 2028 году на 2 млрд руб. В своем содокладе первый зампредседателя пермской гордумы по бюджету Наталья Мельник отметила, что проект бюджета «направлен на максимально оптимальное расходование средств бюджета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутат Илья Власов поинтересовался, какая причина такого большого снижения налоговых платежей и какие прогнозы ожидать.

«Все понимают непростую ситуацию, которая сейчас сложилась в экономике. Это ее прямое влияние. Мы понимаем, что НДФЛ в 2025 году распределялся неравномерно. По итогам четвертого квартала мы увидели его падение, и наша основная управленческая задача — оперативно на это отреагировать»,— пояснила госпожа Фурман. Она отметила, что сейчас начнется основная работа по исполнению скорректированного бюджета.

В итоге изменения параметров бюджета были приняты единогласно.

Напомним, согласно принятым изменениям объем доходов в 2026 году уменьшится на 970,5 млн руб. и составит 65,7 млрд руб. вместо запланированных 66,7 млрд руб. Расходы планируются в размере 69 млрд руб. вместо изначальных 69,8 млрд руб. Дефицит — 3,2 млрд руб. (ранее — 3,1 млрд руб.). В следующем году, напротив, прогнозируется увеличение объема доходов на 17,7 млн руб., всего до 68,3 млрд руб., на аналогичную сумму вырастут и расходы. Дефицит при этом останется прежним — 3,2 млрд руб. В 2028 году объем доходов предлагается уменьшить на 419 млн руб. (от ранее запланированного до 66,1 млрд руб.). Объем расходов при этом увеличится на 2 млрд руб. и составит 67 млрд руб. при дефиците бюджета 903 млн руб.