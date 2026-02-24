В Ярославле возбудили дело за использование слова «СЭС»

Ярославское УФАС России возбудило административное дело против индивидуального предпринимателя из Алтайского края за незаконное использование обозначения «СЭС» и позиционирование своего сайта как официального ресурса санитарно-эпидемиологической службы. Об этом сообщили в ведомстве.

В антимонопольный орган обратилось ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» с жалобой на сайт ярославль.сэс-служба.рф. По мнению заявителя, сайт имитировал оформление официальных подразделений Роспотребнадзора, что создавало у посетителей ложное впечатление о государственной принадлежности.

«На рынке дезинфекционных услуг в границах города Ярославля хозяйствующий субъект выступает прямым конкурентом государственного учреждения. Действия предпринимателя вводят потребителей в заблуждение и наносят ущерб деловой репутации учреждения Роспотребнадзора и создают необоснованные преимущества перед другими участниками рынка»,— сообщили в Ярославском УФАС.

Ведомство дважды направляло бизнесмену требования прекратить использование чужого бренда и удалить недостоверную информацию. Предприниматель внес изменения, но в УФАС посчитали их формальными.

Материалы дела переданы в Ярославское межрегиональное УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности по статье 14.33 КоАП РФ (недобросовестная конкуренция). Санкция статьи предусматривает штраф до 20 тыс. руб. для физических лиц и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Антон Голицын