Бывшего замглавы Ненецкого АО приговорили к 13 годам за коррупцию

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа (АО) приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего замгубернатора региона Андрея Блощинского за коррупцию. Его также оштрафовали на 23 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого АО.

Другого участника преступной группы — бывшего начальника Управления госзаказа Ненецкого АО — приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб. Суд на два года лишил его права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Двух предпринимателей приговорили к колонии общего режима на срок от четырех до пяти лет и штрафам в размере от 400 до 600 тыс. руб. Подсудимые вину не признали. Приговор еще не вступил в силу.

«Подсудимые с июня 2021 года по декабрь 2022 года путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница им. Р. И. Батмановой» и бюджета Ненецкого автономного округа»,— уточнили в пресс-службе. Для этого они заключили контракты на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам у поставщиков, которые были подконтрольны одному из фигурантов. Всего при заключении и исполнении трех госконтрактов подсудимые похищено более 24 млн руб.